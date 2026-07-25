National 1 Dames : Guédiawaye Basket Academy domine l'ASC Ville de Dakar et remporte le championnat

Guédiawaye Basket Academy (GBA) est sacrée championne du Sénégal de National 1 Dames. Battues de quatre points lors de la manche aller (72-68), les joueuses de la banlieue dakaroise ont renversé la situation en s'imposant 62 à 52 face à l'ASC Ville de Dakar, ce samedi, au Stadium Marius Ndiaye de Dakar.
Grâce à ce succès de dix points, GBA efface son retard du match aller et décroche le titre national au terme d'une finale âprement disputée face à l'ASC Ville de Dakar.
Grâce à ce succès de dix points, GBA efface son retard du match aller et décroche le titre national au terme d'une finale âprement disputée face à l'ASC Ville de Dakar.
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