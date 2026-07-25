Lancement du parti Kiiraay : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à un "panafricanisme de projet et non de slogan"

À l'occasion du lancement officiel de sa nouvelle formation politique, « Kiiraay Les Patriotes Républicains », ce samedi 25 juillet 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé un message panafricaniste à ses militants et à l'ensemble du continent.



« Ce que nous semons aujourd'hui ne s'arrête pas dans nos frontières. Le Sénégal est une promesse africaine. Notre génération a un rendez-vous avec l'heure de l'Afrique. Ce continent le plus jeune du monde, riche de ses terres, de ses ressources et d'abord de ses enfants. Trop longtemps d'autres ont écrit notre récit à notre place, ce temps s'achève », a déclaré le chef de l'État.



Le Président Faye appelle à un panafricanisme de projet et non de slogan. « Nous voulons des routes et des rails qui permettent au continent de se donner la main. Des marchés qui s'ouvrent entre nous. Une Afrique qui parle d'une seule voix dans les affaires du monde et qui avance comme le voulait Senghor au rendez-vous du donner et du recevoir en partenaire », a-t-il ajouté.



Le président a également dressé un constat lucide du contexte mondial : « Les équilibres anciens se défont sous nos yeux, les puissances se cherchent, les certitudes tombent, les technologies bousculent le travail et jusqu'à la vérité elle-même. Le climat nous éprouve et éprouve nos terres et nos côtes. Dans un tel monde, les peuples désunis sont des proies et les peuples rassemblés sont des acteurs ».



« Je veux que le Sénégal soit un acteur, un acteur debout de ce monde, un acteur souverain, ami de tous mais vassal de personne. Un Sénégal prêt à relever ses défis. Voilà pourquoi aussi cette maison qui naît aujourd'hui doit faire face aux défis qui viennent et qui ne feront pas de place aux nations qui se déchirent », a conclu le président du parti Kiiraay.



