Lancement de « Kiiraay Les Patriotes Républicains » : Bassirou Diomaye Faye fixe les règles et les ambitions du nouveau parti

En dévoilant officiellement le nom de sa nouvelle formation politique, « Kiiraay Les Patriotes Républicains », le président Bassirou Diomaye Faye a posé ce 25 juillet 2026 les fondations de son parti. Devant ses militants, il a fixé des règles claires avant de dévoiler les ambitions.



« La maison Kiiraay Les Patriotes Républicains qui naît aujourd'hui se donnera des règles avant de se donner des ambitions, elle aura l'éthique pour fondation : on y entrera pour servir et jamais pour se servir. Les responsabilités y seront des devoirs et non des récompenses et nul n'y trouvera un abri contre ses fautes car la justice de ce pays est et restera indépendante », a déclaré le chef de l'État.



Il a également insisté sur la transparence financière : « Kiiraay Les Patriotes Républicains aura la transparence pour règle : ses ressources seront connues, leur gestion transparente et l'argent y gardera sa place, celle d'un moyen jamais celle d'un maître ».



Sur le plan de la fraternité, le président a affirmé : « On n'y insultera personne et on n'humiliera personne. On y combattra des idées par des idées, jamais des personnes parce que l'adversaire d'un jour reste un frère de toujours et le Sénégal est plus grand que nos querelles ».



Enfin, il a invité l'ensemble des Sénégalais à rejoindre le mouvement. « Kiiraay aura le travail pour commune : la parole y comptera moins que la preuve et la promesse moins que le résultat, et je le proclame devant vous : cette maison est ouverte ».