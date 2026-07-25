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Le parti de Bassirou Diomaye Faye officiellement baptisé « Kiiraay Les Patriotes Républicains »



Le parti de Bassirou Diomaye Faye officiellement baptisé « Kiiraay Les Patriotes Républicains »
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement dévoilé, ce samedi 25 juillet, le nom de sa nouvelle formation politique lors de la cérémonie de lancement organisée à l'hôtel King Fahd de Dakar.

Le parti est baptisé « Kiiraay Les Patriotes Républicains ». Son appellation a été révélée à travers une vidéo projetée devant les participants au cours de la cérémonie.

La nouvelle formation conserve les couleurs de la Coalition Diomaye Président, à savoir le bleu et le rouge. Son identité visuelle est composée d'un parapluie rouge surplombant une carte du Sénégal, tenue par un poing fermé de couleur bleue. L'ensemble est entouré d'une couronne de laurier, symbole retenu pour représenter le parti.
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Moussa Ndongo

Samedi 25 Juillet 2026 - 20:15


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