Maintien de la paix et sécurité sanitaire : le CIS PAIX de Dakar passe au criblage dix travaux de Master 2

Le Centre Africain d’Intelligence Stratégique (CIS PAIX) a tenu du 21 au 25 juillet 2026 sa session de soutenance des mémoires de Master 2 en « Gouvernance sécuritaire, criminologie et géopolitique ». Parmis les travaux présentés figure une étude comparative décisive sur l'implication des Unités de Police Constituées au sein de la MINUSCA et de la MINUSMA et leur impact sur la diplomatie multilatérale.



​Organisée en format hybride (présentiel et en ligne), cette session a permis à dix candidats — parmi lesquels des commissaires de police, des inspecteurs pharmaceutiques et des fonctionnaires des Nations Unies — de défendre leurs recherches devant des jurys d'experts.



​Une convergence thématique stratégique



​Si la géopolitique et le maintien de la paix ont occupé une place centrale, la session a été marquée par une forte cohérence thématique : sept mémoires sur dix ont été consacrés à la criminalité pharmaceutique, au trafic de médicaments et à l'usage de psychotropes en Afrique de l'Ouest. Ce marché illicite représente aujourd'hui un enjeu majeur à la fois pour la santé publique, la criminologie et la souveraineté des États de la région.



​L'ensemble de ces travaux ne constitue pas une simple formalité académique, mais forme un corpus analytique inédit. Il servira directement de base empirique au futur Colloque international sur les questions de sécurité sanitaire prévu par le centre en 2027.



​À propos du CIS PAIX



​Basé à Dakar, le CIS PAIX est un établissement privé d'enseignement supérieur agréé, partenaire de l'Université pour la Paix des Nations Unies (UPEACE). Il accompagne les décideurs publics, les institutions et le secteur privé à travers la recherche, le conseil et la formation continue afin de répondre aux menaces sécuritaires contemporaines sur le continent africain.