Kiiraay Les Patriotes Républicains : 437 organisations et 346 maires rejoignent le parti, annonce Mimi Touré

Lors de la cérémonie de lancement du nouveau parti politique de Bassirou Diomaye Faye, baptisé « Kiiraay Les Patriotes Républicains », la superviseure de la Coalition Diomaye Président, Aminata Touré, a annoncé ce samedi des ralliements d'envergure.
Selon elle, plus de « 437 organisations partis et mouvements et 346 maires venant de l'ensemble du territoire ont fusionné avec vous (Diomaye) pour créer le nouveau parti ».
« Nous voulons un parti fort basé sur l'unité et l'intérêt du parti et du Président Bassirou Diomaye Faye. Ce qui nous aidera à trouver des solutions qui nous permettront de gagner les élections à venir », a déclaré Aminata Touré.
La superviseure de la coalition a également fixé des objectifs électoraux ambitieux : « Nous voudrions que le parti remporte la majorité des municipalités lors des élections locales de 2027. Nous voulons que 80% des communes de ce pays tombent dans l'escarcelle du parti ».
Selon elle, plus de « 437 organisations partis et mouvements et 346 maires venant de l'ensemble du territoire ont fusionné avec vous (Diomaye) pour créer le nouveau parti ».
« Nous voulons un parti fort basé sur l'unité et l'intérêt du parti et du Président Bassirou Diomaye Faye. Ce qui nous aidera à trouver des solutions qui nous permettront de gagner les élections à venir », a déclaré Aminata Touré.
La superviseure de la coalition a également fixé des objectifs électoraux ambitieux : « Nous voudrions que le parti remporte la majorité des municipalités lors des élections locales de 2027. Nous voulons que 80% des communes de ce pays tombent dans l'escarcelle du parti ».
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