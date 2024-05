Absences de Kouyaté et de Boulaye Dia : Aliou Cissé se justifie et révèle

À l’occasion de la publication de la liste des joueurs convoqués pour les rencontres contre la RD Congo (6 juin) et la Mauritanie (9 juin) comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026, le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, s’est exprimé sur les absences de Cheikhou Kouyaté et de Boulaye Dia. Le coach des « Lions » indique avoir justifié son choix.



« Boulaye est en difficulté avec son club avec des problèmes extra-footballistiques. J’ai eu à discuter avec Boulaye et Cheikhou Kouyaté. Ce sont des garçons qui ont énormément donné pour cette équipe nationale. Je leur ai appelé pour leur dire qu’ils ne seront pas convoqués en équipe nationale, en tout cas pour ces deux matchs. Mais cela ne veut pas dire qu’on fait une croix sur eux», a déclaré El Tactico.



Ce n’est pas une sanction, dit-il, mais un choix. « Cette saison a été difficile pour Kouyaté et beaucoup de joueurs sénégalais ainsi que Boulaye. Donc, ça ne serait pas mal de les laisser pour qu’ils puissent revenir dans des meilleures conditions », a laissé entendre Aliou Cissé.