Abus de confiance: 2 disciples volent 14 bœufs et 150 moutons à leur marabout et accusent ‘’Satan’’

Sur les faits, les deux prévenus travaillent pour le compte de leur marabout, Cherif A. S. Aïdara. Ces derniers ont abusé de la confiance de leur guide religieux pour lui soustraire une partie de son troupeau, que ce dernier les avait confié. La victime a brandi une plante à la Brigade de la gendarmerie de Dahra Djolof.



« J’avais confié 36 vaches à mon disciple Serigne Ba. Il se chargeait de les faire paître. Je lui payais chaque mois 100 000 francs. Je suis venu chez pour lui demander les bêtes, il me répond qu’elles sont parties au marigot pour s’abreuver. Le 04 octobre dernier, j’ai décidé de faire le point pour donner la "Zakaat". Je l’appelle au téléphone pour l’en informer, il me dit encore que les vaches sont en brousse. Je le crois sur parole, car il m’a encore téléphoné pour me dire que le troupeau est au complet », a accusé le marabout.



Avant d'indiquer: « le 22 novembre, je lui demande de rassembler le troupeau pour que je puisse vérifier moi-même. Dès qu’il m’a vu, il a fait semblant de piquer une crise et a souhaité une évacuation à l’hôpital. Ainsi, j’ai fini par me rendre compte que 14 vaches ont disparu ».



Le guide religieux a également révélé devant la barre que, « c’est la même situation qui lui est arrivé avec Thierno SY a qui il avait confié 200 moutons. Après décompte, j’ai fini par comprendre qu’il reste seulement 50 moutons dans le troupeau ».



Du côté de la défense, Thierno Sy a déclaré qu’il a perdu les vaches au courant d’une courte maladie.



Reconnaissant les faits, l’autre prévenu, Serigne Ba a accusé le diable. « Satan a volé les animaux. J’accuse Satan, c’est lui qui a volé les 150 moutons », a-t-il insisté.



Assurant la défense de la partie civile, Me Abdou Kane a souligné que les prévenus ont abusé de la confiance de leur marabout. Ainsi, la robe noire a réclamé une somme de 9 millions de francs Cfa au prévenu Thierno SY et 6 millions de francs Cfa à Serigne BA.



Dans son réquisitoire, le maître des poursuites a requis une peine d’emprisonnement de 2 ans ferme.



Finalement, le tribunal a fini par déclarer coupable les deux (2) prévenus condamnés à deux (2) ans fermes, avec une amende de 15 millions de Franc Cfa, (9 millions pour Thierno Sy et 5 millions pour Serigne BA) en guise de dommages et intérêts.