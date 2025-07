Affaire Badara Gadiaga : GSIE TECHNOLOGY dément tout lien avec le chroniqueur et menace de poursuites

La Plateforme GSIE TECHNOLOGY a tenu à réagir concernant des informations qui circulent sur internet faisant état d’un supposé lien entre le chroniqueur Badara Gadidaga, récemment au cœur de l’actualité.



Dans un communiqué, l’entreprise sénégalaise spécialisée dans les services numériques souligne que ce « lien est totalement infondé».



Créée en 1996, GSIE TECHNOLOGY rappelle qu’elle œuvre depuis près de trois décennies à la structuration du secteur privé du numérique au Sénégal et dans l’espace UEMOA.



Selon le document, cette plateforme permet aux IMF, banques ou établissements de monnaie électronique, de proposer des services financiers digitaux à leurs clients.



La société précise que : « GSIE TECHNOLOGY agit exclusivement en tant que prestataire technique ; elle n'entretient aucune relation commerciale ou autre avec Monsieur Badara GADIAGA ; elle ne détient aucun compte de ce dernier, ni de quelque client que ce soit », peut-on lire dans le communiqué.



La Plateforme dénonce avec la « plus grande fermeté la diffusion de fausses informations, malveillantes et tendancieuses, nuisibles à l’image de notre entreprise, à celle de ses dirigeants, de ses partenaires et de ses clients ».



L’entreprise informe par ailleurs, qu’elle se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre toute personne physique ou morale qui continuerait à propager de telles allégations.