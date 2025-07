Abus de confiance : « Linguérou Saliou » relaxée pénalement mais condamnée à verser 13 millions à Mame Diarra Dieng

Rebondissement dans l'affaire opposant Ndèye Ngoné Dieng, surnommée « Linguérou Saliou », à Mame Diarra Dieng, une Sénégalaise résidant en Italie. Le tribunal a rendu un verdict mixte : relaxe sur le plan pénal, mais condamnation civile exigeant le versement de 13 millions de FCFA à la plaignante, rapporte L’Observateur.



Alors que le parquet avait requis six mois de prison ferme pour abus de confiance portant sur 11 millions de FCFA, le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a finalement relaxé l’accusée ce lundi. Cependant, Ndèye Ngoné Dieng, belle-fille de Fatou Laobé, a été reconnue responsable civilement et doit indemniser Mame Diarra Dieng.



Selon Le Quotidien (Futurs Médias), l’audience a été hautement tendue. L’avocat de la plaignante a dénoncé une « manœuvre bien huilée », révélant que deux autres femmes (Ndèye Woré Faye et Yacine Dieng, résidant en Angleterre) envisagent aussi de porter plainte contre « Linguérou Saliou » pour des pratiques similaires. Il évoque une « stratégie d’arnaque bien rodée » et réclame 20 millions de FCFA pour sa cliente.



Me Gaye, l’avocat de la défense, rejette ces accusations. Il explique que son client a suspendu le remboursement par prudence, suite à des soupçons liés à une autre tontine compromise par Bintou Thioune laquelle aurait discrètement récupéré 3 millions des fonds versés par Mame Diarra Dieng, conclut L’Observateur.