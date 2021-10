Abus sexuels et pédopornographie d'un Français sur des enfants à Keur Mbaye Fall: les horribles révélations de l’enquête

C’est un mail collectif de cinq volontaires français adressé au Service civique qui a conduit à l’arrestation en France de Brice Theret, qui abusé sexuellement des enfants défavorisés de Keur Mbaye Fall. Selon le quotidien « Libération », la commission rogatoire envoyée au Sénégal a permis de faire graves découvertes. C’est le 24 septembre 2019 que J. Gras, A. Facon, F. Kaloga, A. Traoré et G. Keller des volontaires français qui étaient avec Brice Theret sont venus au Sénégal dans le cadre d’un projet « voyage humanitaire ».



Dans un mail collectif adressé à Audrey Lailheugue, les cinq volontaires ont dénoncé et expliqué les agissements de Brice Theret au sein du centre de l’Association humanitaire pour enfants défavorisés et talibés (Adtp’ Elémen’terres) de Keur Mbaye Fall.



Dans la correspondance, se trouvaient des témoignages qu’ils avaient obtenus, non-seulement que Brice Theret abusait d’enfants mineurs contre des rémunérations et des menaces, mais leur demandait aussi de « recruter » d’autres proies, a révélé le journal. Face à la gravité des faits, le parquet d’Orléans à qui la dénonciation a été remise a demandé l’ouverture d’une information judiciaire. Une demande d’entraide judiciaire a été ainsi envoyée à Dakar ou l’enquête a été confié à la Brigade de protection des mineurs.



Le juge français a demandé l’audition de B.C.Y. Fall, la responsable du centre d’accueil, l’identification des victimes ainsi que leurs parents, mais aussi leurs auditions. Selon la recommandation du juge français, B.C.Y. Fall a été interrogé. Elle a informé les enquêteurs que le centre était un démembrement de l’association Elémen’terres et à travers des intervenants sénégalais et des volontaires français, il apporte son soutien scolaire aux jeunes défavorisés.



La responsable du centre a aussi reconnu qu’elle a été informée des agissements de Brice Theret par M.R. Camara qui lui avait confié que l’humanitaire avait envoyé à F.G dite M.S des vidéos pornographiques de lui. Pour prouver ses dires, M.R. Camara lui a aussi montré la vidéo ou Brice Theret torse nu exhibait son sexe et se masturbait.



Poursuivant, B.C.Y. Fall a soutenu qu’elle avait convoqué le prédateur sexuel dans son bureau en présence d’A. Traoré et M.N. Dalain où il a juré qu’il n’a jamais entretenu de relations sexuelles avec M.S. Interrogé sur l’identité des autres victimes de Brice Theret, elle a cité F.S et M.D.S qui ont aussi visionné une vidéo obscène du mis en cause.



Après la responsable du centre, les enquêteurs ont convoqué M.Cissé (électricien), P. Senghor (gérant d’un commerce), T.Cissé (professeur), et A. Samba (monitrice au centre d’accueil). Ils ont indiqué qu’ils étaient informés des agissements de Brice Theret par B.C.Y. Fall. De son côté, la monitrice A. Samba a affirmé que le prédateur sexuel était très proche de K.D. et lui avait envoyés des vidéos obscènes.



Quant à P. Senghor, il a témoigné qu’un enfant du centre nommé O.L. avait visionné les vidéos des ébats sexuels de Brice Theret. Par ailleurs, MR Camara a révélé que les vidéos envoyées sur le WhatsApp de son neveu étaient destinés à M.S. Elle a souligné que Brice Theret demandait à M.S. également de lui envoyer des vidéos dans lesquelles elle devrait être nue, moyennant la somme de 8 000 FCfa.