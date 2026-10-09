Accès à la justice : Me Moussa Sarr veut renforcer la collaboration avec Avocats sans frontières Canada

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu en audience, vendredi 9 octobre 2026, une délégation d’Avocats sans frontières Canada, conduite par sa directrice générale, Karine Ruel, accompagnée de Mohamed Fadiga, représentant de l’organisation au Sénégal et au Bénin. L’information est rapportée dans un communiqué du ministère.



Établie à Montréal depuis plus de vingt ans, Avocats sans frontières Canada œuvre pour l’accès à la justice des populations vulnérables, notamment les femmes. Au Sénégal, l’organisation accompagne depuis deux ans la société civile, en collaboration avec la Direction des Droits humains, à travers des actions de formation, de plaidoyer et d’assistance juridique et judiciaire.



Au cours des échanges, Me Moussa Sarr a réaffirmé sa volonté de promouvoir une gouvernance judiciaire axée sur des résultats concrets pour les citoyens. Il a notamment évoqué l’installation de bureaux d’écoute, d’orientation et de conseil au sein des juridictions, ainsi que l’élargissement du Comité national de politique pénale aux organisations de la société civile engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.



Pour le Garde des Sceaux, la connaissance des droits constitue un préalable essentiel au plein exercice de la citoyenneté. Il s’est, par ailleurs, dit disposé à approfondir la collaboration avec Avocats sans frontières Canada, notamment dans les domaines de l’accès à la justice, de la protection des femmes et des jeunes en difficulté.