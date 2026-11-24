À Kinshasa, dimanche, les forces de l'ordre ont empêché la célébration d'une messe du cardinal Fridolin Ambongo, qui devait s'adresser aux jeunes de son archidiocèse au stade Tata Raphaël.



Le lendemain, à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogènes une manifestation d'évêques et de fidèles qui réclamaient l'exécution d'un jugement en faveur de l'Église dans un dossier de spoliation foncière. Mgr Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), devait prendre la tête du cortège.



Deux figures de l'Église en « froid avec le régime »

« Ces incidents sont révélateurs de la tension latente entre l'Église catholique et le pouvoir de Kinshasa, mais particulièrement entre les personnalités du cardinal Ambongo et de Monseigneur Muteba, que Kinshasa considère comme plus ou moins radicaux », explique l'analyste politique Christian Moleka au micro de notre correspondante à Kinshasa, Paulina Zidi.



Les deux hommes sont connus pour leurs prises de position critiques à l'égard du pouvoir congolais. « Vous avez donc l'archevêque de Kinshasa qui, dans ses prises de position, est plus ou moins incisif vis-à-vis du régime », poursuit Christian Moleka, qui rappelle que Mgr Muteba, à la tête de la Cenco,« est également considéré comme quelqu'un de plus ou moins opposé dans sa dans sa prise de parole ».



« Et donc, ces deux événements ont pour lien des personnalités qui, plus ou moins, sont en froid avec le régime et qui ne sont pas connues pour leur capacité à avoir la langue dans leur poche », poursuit Christian Moleka.



Le tout, « dans un contexte où, depuis quelque temps, le pouvoir tente de créer des passerelles » avec l'Église, notamment par une « diplomatie de couloir » qui « n'aboutit pas ». Ces incidents pourraient ainsi être révélateurs « d'une forme d'agacement » du pouvoir, voire constituer des moyens de pression « que le pouvoir pourrait exercer sur les deux personnalités ».