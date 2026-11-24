Deux ans de prison, soit la peine maximale prévue. Ancien directeur général de la police sous la présidence de Boni Yayi, le général à la retraite Louis-Philippe Houndégnon a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, lundi 23 novembre, à Cotonou, à savoir d'avoir pourfendu la gouvernance de l'ancien chef de l'État PatriceTalon sur les réseaux sociaux.



Sa défense a toutefois contesté le fondement même de ces poursuites. Me François Kèkè et Me Fidèle Abouta ont réclamé sans relâche la relaxe du général et de son coaccusé. « Il n'y a pas de victime, pas de témoin », ont-ils martelé avant de qualifier la procédure de « périple judiciaire », le dossier ayant transité par la chambre correctionnelle, la cour d'appel puis la Cour suprême avant d'être tranché.



En détention provisoire depuis deux ans

Le parquet a défendu une autre lecture : il a reconnu au prévenu le droit de s'exprimer comme tout citoyen, mais avec la neutralité, la discrétion et la réserve impliquées par son rang. « Même s'il n'est plus sous le drapeau, il a le drapeau chevillé au corps », a-t-il lancé.



L'ancien patron de la police a déjà passé plus de deux ans en détention provisoire. Sa peine étant couverte, celui-ci devrait regagner son domicile, ce qui ne satisfait toutefois pas ses avocats. Me Abouta évoque ainsi une victoire à la Pyrrhus. Quant à Me François Kèkè, il se dit extrêmement déçu.