Tous les regards seront tournés vers Lausanne, en Suisse, ce mardi 24 novembre, où le Tribunal arbitral du sport (TAS) devra rendre sa décision sur le recours du Sénégal contre le Maroc dans le contentieux de la finale de la CAN 2025. Le verdict, attendu dans l’après-midi, pourrait mettre fin à plusieurs mois de bataille juridique autour du titre continental ;



Dans ce dossier, la Fédération sénégalaise de football contestait la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait déclaré le Sénégal forfait et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0, le 17 mars 2026.



Cette décision était intervenue après les incidents qui avaient marqué la finale du 18 janvier à Rabat. Les Lions de la Teranga avaient pourtant remporté la rencontre sur le terrain (1-0), avant que la CAF ne revienne sur ce résultat.



Saisie par le Sénégal, la juridiction sportive basée à Lausanne avait examiné le recours à huis clos le 8 octobre dernier. Sa décision, très attendue par les deux pays, devait ainsi déterminer le sort du trophée de la CAN 2025.