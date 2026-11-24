L’ancien président sénégalais, Macky Sall, a accordé une interview offensive à nos confrères de Jeune Afrique. A cette occasion, il a démenti les spéculations selon lesquelles le soutien de son successeur Diomaye Faye a sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) était conditionnée à un «deal».



«Le Président Diomaye Faye et moi avons échangé sur ma candidature onusienne. Nous n’avons pas parlé politique», a-t-il déclaré à Jeune Afrique, assurant par ailleurs qu’il a l’intention de rester à la tête de l’Alliance pour la République (APR). «Si j’étais à l’ONU, cela aurait accéléré les choses. Mais je n’entends pas quitter la direction de mon parti», a-t-il prévenu.



Après le retrait de sa candidature au poste de secrétaire général de l’ONU, Macky Sall était pressenti par certains politiques pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il a donc tenu à rejeter catégoriquement cette intention qui lui a été prêtée. «La seule position internationale qui aurait pu m’attirer, c’était l’ONU (…) Je ne suis pas un fonctionnaire international, je suis un homme politique», a-t-il précisé.



Enfin, alors que le Sénégal est secoué par des «désaccords profonds» entre le Président Diomaye Faye et son ex-mentor, Ousmane Sonko, Président de l’Assemblée nationale, Macky Sall a appelé à de nouvelles élections législatives qui permettront de «clarifier le jeu» politique.