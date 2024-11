Accident à Matam : le bilan s’alourdit

L’accident de la route survenu ce lundi matin suite la collision de deux minibus, entre Trawo Dendoudi et Danthialy, (région de Matam), s’est alourdi et passe de trois (03) à quatre (4) morts.



Selon Ignace François Ndiaye, lieutenant, et Commandant de la compagnie locale d’incendie et de secours de Matam, « quatre parmi les 15 blessés de l’accident se trouvent aussi dans un état grave ».