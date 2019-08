Accident au pont Émile Badiane de Ziguinchor : un mort, deux portés disparus et une personne internée à l’hôpital

On n’en sait un peu plus sur l’accident qui s’est produit dans la nuit de mercredi 31 juillet au jeudi 1er août vers les coups de 3 heures du matin, du haut du pont Émile Badiane de Ziguinchor, dans le Sud du Sénégal. Le bilan provisoire fait état d’un (1) mort, de deux (2) personnes portées disparues et d’une autre personne repêchée, qui est internée aux urgences.



Pour rappel, un camion transportant de la marchandise avait fait une chute spectaculaire du haut du pont. Le véhicule avait à son bord, quatre (4) individus dont trois (3) étaient coincés à l’intérieur sous l’eau et seul l’apprenti avait réussi à s’extirper à l’aide des pêcheurs qui étaient sur les lieux.



A suivre…