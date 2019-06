Accident dans département de Rufisque: six (6) filles dont des élèves en classe d’examen et un bébé, tuées

Un grave accident est survenu hier, dimanche 23 juin 2019 vers 11 heures au rond-point Niague, une localité de l'ouest du Sénégal à proximité du Lac Rose, dans le département de Rufisque. Le bilan fait état de six (6) morts. C’est suite à une collision entre deux mini-car.



Les victimes sont toutes des femmes et de filles issues d’une même famille, dont des élèves en classe d’examen et un bébé de six (6) mois. Deux (2) des personnes sont mortes sur le coup.



Selon des témoins de l’accident, la famille Ndiaye se rendait, à bord d'un minicar, à un tour de famille à Thiès. Leur véhicule, qui voulait éviter un scootériste, a fait plusieurs tonneau avant d’entrer en collision avec un autre minicar qui roulait en sens inverse.



Le quotidien "Les Echos" qui donne l’information, souligne que le bilan est encore provisoire et pourrait s’alourdir vue la gravité de l’accident.