Accident de Sikilo: le CNL invite les chrétiens à observer "une journée de jeûne et de prière" vendredi

Le Conseil National du Laïcat (CNL) présente ses condoléances à la Nation sénégalaise et particulièrement aux familles des victimes de l'accident tragique survenu à Sikilo, dans le département de Kaffrine (centre) ayant entraîner, à ce jour, la mort de 41 personnes. A cet effet, le Conseil demande aux fidèles chrétiens d'"observer une journée de jeûne et de prière, le vendredi 13 janvier prochain", dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Par la même occasion, informe la même source, "le conseil diocésains du laïcat, les associations et mouvements qui le souhaitent peuvent demander des messes pour toutes les personnes mortes par accident dans notre pays dans notre pays et pour la paix et la stabilité du Sénégal". Document !

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">