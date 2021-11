Accident du convoi de Sonko: le parti Pastef lance une cagnotte pour soutenir la famille des victimes

Le parti Pastef les patriotes annonce le lancement d'une cagnotte pour apporter réconfort à la famille des victimes de l'accident du convoi de Ousmane Sonko.



"Nous lançons cette cagnotte pour leur apporter unp peu de réconfort et les accompagner à traverser cette épreuve difficile. Au prix de leur vie, ils étaient tous prêts à veiller à la sauvegarde du projet politique et à la protection constante du président Ousmane Sonko. Ils laissent derrière eux de jeunes familles dans le désarroi et la consternation", lit-on dans une note publiée sur la page facebook du parti.



De retour de Ziguinchor, un drame est survenu hier-lundi, sur la route de Nioro à hauteur de Keur Ayipi coûtant la vie à Pape Ibrahima Fall, le photographe du président Ousmane Sonko et cadreur de Jotna Media Group, Ama Ndao et Moussa Camara, deux gardes du corps.