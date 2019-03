Accident du vol Ethiopian Airlines n° ET 302 : la compagnie suspend tous ses vols

Ethiopian Airlines a décidé de suspendre les vols de tous les Boeing 737-Max 8 immédiatement. Cette décision a été prise «après le tragique accident, en attendant de définir la cause de l’accident grâce aux données de la boîte noire» qui a pu être récupérée après le drame survenu hier, dimanche 10 mars 2019.



«Après des recherches fastidieuses, par l'équipe de secours et d'investigation, de la boîte noire de l’avion 737 Max 8, qui s'est écrasé près de la capitale éthiopienne Addis-Abeba peu après son décollage dimanche matin, Ethiopian Airlines annonce que l’enregistreur numérique de données de vol (« Digital Flight Data Recorder – DFDR ») ainsi que l'enregistreur de conversations au niveau du poste de pilotage (CVR) de l'ET302 ont pu être récupérés», peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



«Ethiopian Airlines continue de suivre la situation de près avec toutes les parties prenantes et fournit tout le soutien nécessaire aux familles des personnes décédées en mettant en place des centres d'assistance aux familles dans les aéroports d'Addis-Abeba et de Nairobi», informe la même source.