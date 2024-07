Accident macabre à Kébémer : Matar Faye de NPR témoin de l'incident indexe la cause

Encore un nouveau drame sur la route nationale n°2 (RN2), à hauteur du village de Pal Mew, entre Ngaye Mékhé et Kébémer (nord). Une collision entre un minicar et un camion a fait 11 morts et 8 blessés graves.



Makhtar Faye, le Directeur exécutif de la Nouvelle Prévention Routière (NPR) du Sénégal, qui est tombé par hasard sur le drame, estime que l'accident repose la question du comportement des chauffeurs sur la route.



« Je partais sur Saint-Louis pour une mission et je suis tombé sur l’accident qui est d'une rare violence, parce que nous avons dénombré sur place 11 corps sans vie et 8 blessés qui se trouvent présentement au district de Kébémer. Les pompiers sont venus en renfort avec le médecin-chef », a expliqué sur la RFM, le directeur exécutif de la Nouvelle prévention routière.



« C’est vrai que la situation est douloureuse et triste à voir. Je pense que ça repose le problème de comportement sur la route. Il y a urgence pour que nos voies sur les routes nationales soient transformées en deux fois deux voies. Ça évitera les collisions ou même s’il y a des accidents au moins ils ne seront pas de cette ampleur », a-t-il dit.