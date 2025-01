Accident mortel à Keur Ma Ndongo (Keur Madiabel) : le bilan s’alourdit à 8 décès

Le bilan de l'accident dramatique survenu hier à Keur Ma Ndongo, localité située à Keur Madiabel dans le département de Nioro du Rip (région de Kaolack), s'est alourdi, faisant désormais état de huit décès. En effet, l'un des blessés a succombé à ses blessures à l'hôpital régional de Kaolack. La communauté de Ndiayène Kor Ka est plongée dans une profonde tristesse, les habitants pleurant la perte de sept des leurs. Les proches et les familles des victimes s’affairent actuellement aux préparatifs des obsèques.



Parmi les victimes, cinq appartenaient à une même famille, comme l’a confirmé Babacar Ndiaye, un proche de la famille à RFM.



L’accident, survenu à la suite d’une violente collision entre un véhicule de transport en commun de type « sept places » et un engin de la Société nationale d’électricité (SENELEC), avait initialement fait sept morts et quatre blessés.