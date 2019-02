Accident mortel de son cortège: Madické Niang suspend les animations dans ses meeting et caravanes

Le candidat de la coalition Madické 2019 a été contraint de suspendre ses meetings hier-mardi, ce, après avoir parcouru plus de 100 km entre Kanel et Bakel. Pour cause, la voiture du Pr. Coumba Ndoffène Diouf, qui faisiat partie du cortège a fait un accident mortel sur la route de Fatick.



D'après Mamadou Lamine Massaly le bilan est d'un (1) mort et trois (3) personnes grièvement blessées dont le Pr Diouf admis aux urgences.



Ainsi, Me Madické Niang promet également la suspension des tintamarres et Folkore pour le reste de ses activités qu’il compte mener dans le cadre de l’élection présidentielle de 2019.