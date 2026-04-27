Accident routier à Matam : un policier grièvement blessé par un conducteur de Jakarta

Un agent du commissariat central de Matam (nord-est, frontière mauritanienne) a été violemment percuté par une moto Jakarta, ce week-end, alors qu'il était en service. L'accident, survenu à l'intersection d'Ilanewel, a causé des blessures au fonctionnaire de police, relançant le débat sur l'insécurité nocturne et le manque d'éclairage sur l'axe Ourossogui-Matam.



D'après les informations de iRadio, le choc s'est produit à la sortie du troisième pont, sur la route en provenance de Ourossogui. Le policier souffrirait d'une double fracture à la jambe (tibia) et d'une fracture à l'avant-bras. De leur côté, le conducteur de la moto "deux-roues" et son passager ne présentent que des blessures légères.



Selon les premiers éléments recueillis, le conducteur de la moto Jakarta aurait délibérément éteint ses phares pour tenter d’échapper à la vigilance de l’agent de police. Ce refus d'obtempérer a conduit à une violation brutale du code de la route et à la collision frontale.



Les victimes ont été rapidement secourues par les éléments de la 54e compagnie d’incendie et de secours de Matam, avant d’être acheminées vers le centre hospitalier régional de Ourossogui.



À l'heure actuelle, le conducteur et son passager sont en garde à vue au commissariat central de Matam. Bien que le conducteur nie les faits et tente de rejeter la responsabilité sur son passager, une enquête a été ouverte par les forces de défense et de sécurité pour faire toute la lumière sur ce drame.



Ce secteur est tristement célèbre pour sa dangerosité : il y a deux ans, un autre agent avait perdu une jambe dans des circonstances identiques. Les usagers de la route pointent du doigt l'absence totale d'éclairage public sur cet axe stratégique. Malgré les doléances répétées des populations, les municipalités de Matam et d'Ourossogui n'ont toujours pas remédié à ce défaut de luminosité, considéré comme l'une des causes principales de ces accidents nocturnes.