Accident sur la route de porokhane Macky Sall remet 15 millions aux familles des victimes

Le président de la République Macky Sall n'est pas resté à insensible à l'accident qui a fait neuf morts et plusieurs blessés sur la route de Porokhane. Le chef de l'Etat Macky Sall a remis 15 millions aux familles des victimes.



Le Président Macky Sall a dépêché mercredi à Touba, une délégation conduite par le ministre Samba Ndiobène Ka et son collègue Dame Diop, pour présenter les condoléances de la nation aux familles des victimes. Les émissaires du chef de l'Etat ont remis 15 millions Fcfa aux proches des disparus et des blessés. « Je salue le Khalife général des mourides, mais également toutes les autorités administratives pour les efforts énormes qu'ils ont eu à fournir lors de cet accident sur la route de Porokhane, qui a occasionné plusieurs morts », a déclaré le ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale.



Samba Ndiobéne Ka qui a été reçu avec les autres membres de la délégation par le porte-parole du khalife général des mourides, Cheikh Bassirou Abdou Khadre, a sollicité les prières de Serigne Mountakha Mbacké pour un Sénégal de paix. Il a également expliqué qu'il est important que Macky Sall soit au chevet des populations dans ce genre de situation.