Décès d’Abdoulaye Ba: «Le maintien de l’ordre ne doit plus déboucher sur la mort» (Amadou Ba)

Ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAT) et par ailleurs cadre du Pastef (parti au pouvoir), Amadou Ba, qui dit être «abattu et consterné» par le décès tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba, a souhaité que le maintien de l’ordre ne «débouche plus» sur la mort au Sénégal, dans une déclaration sur les réseaux sociaux.



«Plus que jamais, le maintien de l’ordre au Sénégal ne doit déboucher sur la mort de manifestants», a écrit Amadou Ba, pour qui les autorités judiciaires doivent «tirer toutes les conséquences de droit». Le ministre a aussi plaidé pour que «la paix revienne dans les universités», assurant que «les réformes structurelles envisagées par le gouvernement», à l’origine des violences policières à l’Université, sont «exclusivement en faveur d’un enseignement supérieur de qualité qui favorise l’insertion professionnelle» des étudiants.



Décédé le lundi 09 février, Abdoulaye Ba (21 ans), fils unique de sa mère, a été enterré au cimetière de Yoff (Dakar), après que l’autopsie médicale a révélé qu’il aurait été torturé et subi des lésions corporelles et des traumatismes crâniens.