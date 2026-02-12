Prétendue diffamation : l’enseignant Ibrahima Barry abandonne sa plainte contre Abdou Nguer et Bougane Guèye

Le chroniqueur de la Sen Tv, Abdou Nguer, et Bougane Guèye Dani étaient poursuivis au tribunal de Dakar par l’enseignant Ibrahima Barry Gassama. Ce dernier leur reprochait des faits de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles.



Ce mercredi 11 février, au tribunal correctionnel de Dakar, le plaignant a abandonné les poursuites initiées à l’encontre des prévenus, après avoir trouvé «un terrain d’entente». En délibérant, le juge en a pris acte, avant de déclarer l’extinction de l’action judiciaire, selon Les Echos.



A l’origine de cette affaire, au cours d’une émission de télévision, Abdou Nguer avait déclaré qu’Ibrahima Gassama Barry, nominé au Grand Prix du chef de l’Etat pour l’enseignant, n’était plus en service. Une prise de position qu’il avait argumenté en mettant en doute la crédibilité du concours. Patron d’Abdou Nguer, Bougène Guèye était, quant à lui, accusé de complicité dans cette affaire.