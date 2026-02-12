Ziguinchor : le CROUS ferme de nouveau le restaurant universitaire «jusqu’à nouvel ordre»

Dans le sud du Sénégal, le Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Ziguinchor a décidé, ce jeudi 12 février, de fermer «jusqu’à nouvel ordre, avec effet immédiat» le restaurant du campus. Dans un communiqué, cette décision a été prise après qu’un «groupe d’étudiants a poursuivi l’organisation de journées sans tickets (JST), lors du petit déjeuner ce matin», perturbant «le fonctionnement normal» du service de restauration.



La direction du CROUS justifie aussi sa décision par le fait que «les conditions nécessaires à l’exploitation régulière du restaurant universitaires ne sont pas réunies». Les opérations de codifications sont également «reportées à une date ultérieure», en raison de la situation qui prévaut dans l’université.



Au début du mois de février, les autorités des campus sociaux du Sénégal avaient fermé les restaurants, en réponse à l’attitude des étudiants. Ceux-ci, en protestant contre la réforme de leur système de bourses, organisaient des JST, en s’adonnant à des actes de vandalisme et de sabotage. Sur «instruction» du gouvernement, les restaurants avaient réouvert le lundi 09 février, avant que l’étudiant Abdoulaye Ba (UCAD Dakar) ne trouve la mort dans des affrontements entre les grévistes et les forces de l’ordre.