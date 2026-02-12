République des Valeurs : Madelaine Mendy, responsable des femmes du parti, ressort libre de son audition

Dans la soirée du mercredi 11 février, le leader de la République des Valeurs (RV, opposition), Thierno Alassane Sall, annonçait sur les réseaux sociaux la convocation au Commissariat central de Madeleine Diousse Mendy, responsable des femmes de son parti politique. Selon lui, sa convocation serait liée à un «soutien aux étudiants», après que des violences policières ont coûté la vie à Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar .



Après des heures d’audition, cet après-midi, Madeleine Alassane Sall est ressortie libre de son audition, même si à l’heure actuelle, rien n’a filtré du contenu de ses déclarations. «On sera toujours là pour se battre pour les nobles causes. On va tout faire pour restaurer les valeurs du Sénégal, qui ont disparu», a-t-elle dit à sa sortie du commissariat, ajoutant qu’il est temps «d’être là pour tenir le flambeau haut».



L’audition de cette femme politique intervient dans un contexte où le Premier ministre Ousmane Sonko et son ministre de l’Enseignement supérieur, Daouda Ngom, accusent les étudiants d’être «influencés» et «manipulés» par des hommes politiques.



«Depuis quand aider des personnes en détresse, à se nourrir et à se soigner constitue-t-il une faute ? C’est un devoir moral pour chaque Sénégalais», s’est interrogé le député Alassane Sall, assurant que la RV «assume pleinement» la situation, sur sa page Facebook.