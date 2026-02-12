UCAD de Dakar : les amicales d’étudiants suspendus «à titre conservatoire et jusqu’à nouvel ordre»

A l’issue d’une réunion d’urgence présidée par le recteur Pr Alioune Kandji, le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a décidé, ce jeudi 12 février, de «suspendre, à titre conservatoire, et jusqu’à nouvel ordre les amicales d’étudiants», trois jours après les violences policières qui ont coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Ba, en deuxième année de Médecine.



Selon un communiqué des autorités universitaires, qui disent être «profondément affectés» par le drame, cette suspension vise à «assurer la continuité des activités pédagogiques et scientifiques, dans le respect du processus de normalisation du calendrier universitaire». La réunion a aussi décidé de «mettre en place un comité ad hoc chargé de formuler des propositions relatives aux modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires».



Cette annonce intervient après que le Procureur a libéré, dans la soirée du mercredi 11 février, une centaine d’étudiants qui avaient été arrêtés en marge des affrontements à l’Université de Dakar. De leur côté, les ministres de l’Intérieur et de la Justice ont annoncé que «justice sera faite» et que les «responsabilités seront situées».