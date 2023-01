Accident vers Louga : Macky Sall évoque "la nécessité de renforcer les mesures"

Le président Macky Sall a évoqué la nécessité de « renforcer les mesures de sécurité routière », à la suite de l’accident survenu sur la route de Louga faisant 19 morts et 24 blessés, tôt ce matin.



« Encore un autre accident mortel sur nos routes à l’entrée de Ngeun Sarr. 19 vies humaines perdues et 24 blessés. Cela met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière. Mes condoléances émues aux familles éplorées. Prompt rétablissement aux blessés », a twitté Macky Sall.



Cet accident vient s’ajouter à celui du dimanche 8 janvier sur la route de Kaffrine. A la date du samedi 15 janvier, 42 personnes sont mortes et plusieurs blessés hospitalisés.