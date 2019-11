Accidents de la route : « Il est temps qu’on arrête le carnage », déclare le ministre de la Justice

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a dénoncé la recrudescence des accidents de la circulation au Sénégal. S’offusquant de l’état défaillant des voitures du transport, Me Malick Sall est d’avis qu’ « il est temps qu’on arrêté ce carnage».



« Nos compatriotes se comportent de plus en plus de façon totalement irresponsable ». C’est par ces mots que le ministre de la Justice a sévèrement réprimé les nombreux accidents de la circulation. Devant le président de l’Association nationale des personnes accidentées avec un handicap (Anpavh) qu’il a reçu jeudi, Me Malick Sall a déploré l’état des véhicules.



« Quand je me promène à Dakar, j’ai l’impression d’être dans un cimetière de véhicules. Le Sénégal est devenu l’un des pays les plus dangereux en Afrique à cause des accidents de circulations. C’est pourquoi, l’année 2020 sera dédiée à la sécurité routière », a-t-il rappelé.



Revenant sur l’assistance des personnes accidentées, le ministre a promis de mettre fin à la longue durée pour obtenir les procès-verbaux. « Il s’agit de ma responsabilité en tant que Garde des Sceaux, les procès-verbaux sont livrés par le parquet. On pense même à les faire livrer par les gendarmeries pour alléger les procédures », a-t-il rassuré.



L’Anpavh qui compte jouer sa partition dans la lutte contre les accidents, entend organiser entre autres activités, un forum pour améliorer le processus de prise en charge des victimes d’accidents.