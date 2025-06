Entre les mains des forces ukrainiennes : Malick Diop raconte comment il a été enrôlé dans l’armée russe

Dans une vidéo publiée par «Azov», une branche des forces ukrainiennes, le jeune sénégalais, Malick Diop raconte comment il a été enrôlé dans l’armée russe avant de se retrouver entre les mains des forces ukrainiennes.



D’après L’Observateur qui a exploité la vidéo, Malick Diop aurait expliqué qu’il était « étudiant en Russie. Qu'il a été approché par un recruteur de l’armée russe alors qu’il faisait ses courses dans un centre commercial. Dans leurs échanges, ce dernier lui a proposé un emploi sans risque en cuisine, contre une rémunération de 800 mille roubles par mois, soit 6 millions de francs CFA ».



Ajoutant qu’il lui avait également assuré qu’il resterait loin du front. Des propositions qu’il a acceptées. Mais au lieu de la cuisine comme convenu, d’après l’étudiant sénégalais, « on le fait monter dans une voiture, direction Louhansk (une ville ukrainienne). Là, il reçoit un fusil, une grenade, un casque, un gilet pare-balles. Aucun entraînement, aucune explication. Juste des ordres en russe, une langue qu’il comprend à peine », rapporte le quotidien d’information.



La même source a rapporté que lorsqu’il est tombé sur des cadavres, l’étudiant a craqué. « Il abandonne tout (armes, casque, gilet…) et s’échappe. Seul, errant pendant plusieurs jours dans les bois, il est repéré par un drone ukrainien. Une course-poursuite s’engage. Affamé, blessé, caché dans les ruines, il finit par tomber sur des soldats ukrainiens. Ces derniers lui donnent à manger, à boire, le soignent et lui offrent un soutien psychologique », a raconté l’Obs.



« Les Russes ont ruiné ma vie. Ils ont tout détruit : mes projets, mon avenir. [Aux jeunes Africains, ne pensez même pas à rejoindre cette armée. Ils ne m’ont pas respecté, ils ne m’ont pas traité comme une personne », a souligné Malick Diop dans la vidéo selon le journal qui a précisé que le jeune sénégalais « ne veut pas être remis à l’armée russe dans le cadre des échanges de prisonniers avec l’Ukraine ».