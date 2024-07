Accidents de la route : le Syndicat national des auto-écoles propose l’application de l’art L 1, portant Code de la route

Les accidents dramatiques survenus ce 29 juillet ont suscité une vague d’indignation de la part des autorités et des citoyens Lambdas. Et presque tous pointent du doigt les chauffeurs. Réagissant à ce sujet, le Syndicat national des auto-écoles du Sénégal a déploré les morts qui sont énumérés. Il demande aux nouvelles autorités comme solution, d’appliquer à la lettre et sans délai le Code de la route pour réduire drastiquement les accidents.



« L’auto-école, constituant le premier maillon de la chaine du système de transport, de par la formation dispensée aux candidats à l’obtention du permis de conduire dans les différentes catégories, le SYNAES attire l’attention du ministère de tutelle pour l’application urgente et sans délai de la loi n°2022-04 du 15 avril 2022, portant Code de la route, en son article L17 qui stipule le passage obligatoire à la formation en conduite automobile dans une auto-école pour que le candidat y reçoive une formation didactique, pratique pour une aptitude à la conduite automobile comme soubassement, la sécurité routière”, propose le président du bureau national du syndicat Papa Malick BARRY.



Rappelons que le ministre des transports avait pris des décisions allant dans ce sens annonçant un nouveau code de la route et une réinvention de notre système de transport entre autres mesures.