Podor : 80. 000 moutons ont traversé le poste frontalier de Médina Ndiathbé

Le secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, Alpha Bâ, a annoncé samedi une augmentation significative de l’approvisionnement en moutons en vue de la fête de Tabaski. Lors d’une visite de suivi au poste frontalier de Médina Ndiathbé (département de Podor), il a révélé que 80.000 moutons y ont déjà transité, contre moins de 70.000 à la même période en 2023.



Alpha Bâ s’est félicité de cette progression, soulignant que cette dynamique devrait permettre d’atteindre les objectifs fixés par l’État pour l’approvisionnement en bétail, rapporte L'Aps.



« Aujourd’hui, à treize jours de la fête, 80.000 moutons sont entrés par ce poste frontalier, contre moins de 70.000 l’an dernier. Au niveau national, nous avons déjà enregistré 450.000 têtes. Ces chiffres montrent une tendance globale rassurante », a-t-il déclaré.



Cette visite s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Agriculture, Ousmane Mbaye, ainsi que de responsables d’organisations d’éleveurs et d’une délégation mauritanienne. L’objectif était d’évaluer l’évolution des flux transfrontaliers et de renforcer la coordination entre les deux pays pour faciliter l’acheminement des moutons vers les grands centres urbains sénégalais.