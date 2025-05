Désenclavement de la Casamance : le PDEC annonce 50 km de pistes pour la région de Kolda

Le Programme de Développement Économique de la Casamance (PDEC) poursuit ses efforts de désenclavement des régions sud du Sénégal. Jeudi 23 mai dernier, un atelier régional a réuni les acteurs territoriaux de Kolda pour identifier les axes prioritaires dans le cadre de la réalisation de 50 kilomètres de pistes rurales destinées à améliorer la mobilité et l’accès aux zones de production.



Selon le plan présenté, ces 50 km seront répartis équitablement entre les trois départements de la région : 16 km pour le département de Kolda, 17 km pour celui de Médina Yoro Foula, et autant pour le département de Vélingara.



Pour le département de Kolda, deux tronçons prioritaires ont été retenus : le segment Salikégné-Dialacoumbi, long de 15 kilomètres, et l’axe Thiawal Lawal-Bassoum, reliant deux villages séparés par un pont sur une distance d’un kilomètre. Ces aménagements visent à désenclaver les zones rurales, faciliter l’écoulement des productions agricoles et renforcer les dynamiques économiques locales.



Le coordonnateur du PDEC, Youssouph Badji, a souligné l’importance stratégique de ces infrastructures pour le développement régional. « Ces pistes vont contribuer à améliorer la mobilité rurale et au renforcement de l’économie locale dans les zones de production », a-t-il affirmé.



Il a également annoncé que l’hivernage sera mis à profit pour sélectionner les entreprises en charge de l’exécution des travaux, dont le lancement est prévu pour janvier prochain.



Ce programme s’inscrit dans la volonté des autorités de faire de la Casamance une région mieux connectée, plus compétitive et pleinement intégrée dans l’économie nationale.