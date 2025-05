Khalifa Sall annonce : "Je reprends la parole publique très, très bientôt""

Khalifa Sall a reconnu avoir limité ses prises de parole ces derniers mois : « Ma parole a été rare. De mars 2024 à aujourd’hui, je ne me suis pas exprimé publiquement. Mais je vous donne rendez-vous très, très bientôt. Je reprends la parole publique, je m’inscrirai plus activement dans le débat et je serai surtout présent sur le terrain », a-t-il déclaré.

Le leader de Taxawu Sénégal a également réaffirmé sa participation au dialogue national prévu le 28 mai, s’inscrivant dans la continuité de sa ligne politique depuis 2023 lors du dernier dialogue.

Après plusieurs mois de silence, Khalifa Ababacar Sall, leader de la plateforme Taxawu Sénégal, a officiellement annoncé son retour sur le terrain politique, lors d’une conférence de presse tenue ce dimanche. L’ancien maire de Dakar, discret depuis mars 2024, a promis une reprise prochaine de ses activités publiques et une implication accrue dans le débat national.