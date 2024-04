Accidents de la route: plus d'une soixantaine de blessés enregistrés entre Louga et sur le péage

Hier, deux accidents ont secoué la journée de dimanche. Dans la matinée, à l'entrée de Louga, un bus de transport en commun, avec à son bord plus d'une cinquantaine de passagers, a basculé en pleine route, provoquant une bousculade et causant de nombreux blessés. Le bilan provisoire fait état d'environ 30 personnes blessées, dont plusieurs se trouvent dans un état critique, selon les autorités locales.



Les victimes ont été rapidement prises en charge et évacuées en urgence vers l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye. Un appel aux dons de sang a été lancé pour venir en aide aux blessés dans un état grave. Pour l'heure, les circonstances exactes de l'accident demeurent floues, et une enquête est en cours pour en déterminer les causes.



Dans un autre incident, un car de type "Ndiaga Ndiaye" a dérapé hier après-midi sur l'autoroute à péage, à hauteur du Technopole, à Pikine, engendrant 30 blessés, dont sept cas graves. Les blessés ont été évacués vers des établissements de santé par une équipe de sapeurs-pompiers dépêchée sur les lieux.