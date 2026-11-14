Cambodge : El Malick Ndiaye est arrivé à Phnom Penh pour participer au 20e Sommet de la Francophonie

Le Vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, est arrivé à Phnom Penh, capitale du Cambodge, pour participer au 20e Sommet de la Francophonie, selon une note publiée sur sa page Facebook.



«Je suis arrivé à Phnom Penh, au Cambodge, ce samedi 14 novembre 2026, où j’ai l’honneur de conduire, en ma qualité de Président par intérim de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), la délégation de notre institution au 20ᵉ Sommet de la Francophonie», a-t-il écrit.



À cette occasion, il soutient que l’APF «réaffirmera son engagement en faveur d’une Francophonie politique, parlementaire et institutionnelle au service de la paix, de la démocratie et du développement partagé».



Placé sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », ce Sommet sera marqué également par l’élection du Secrétaire général de l’OIF, avec quatre candidats en compétition.



Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est, quant à lui, dans la capitale du Cambodge depuis hier, vendredi 13 novembre 2026. Dans un contexte de rupture politique et de «désaccord profond» entre la majorité parlementaire et l’Exécutif, difficile de dire si les deux hommes politiques se verront.