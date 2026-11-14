Dakar : l’Etat signe un partenariat pour «faciliter le rapatriement des dépouilles des Sénégalais de l'Extérieur»

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et la Compagnie NSIA Vie Assurances ont procédé, ce vendredi 13 novembre 2026, à la signature «d'une convention de partenariat visant à faciliter le rapatriement des dépouilles des Sénégalais de l'Extérieur».



Selon un communiqué, cette «importante initiative s'inscrit dans le cadre de la politique d'amélioration continue de l'assistance que le Gouvernement apporte aux Sénégalais de la diaspora, y compris en cas de décès».



Dénommée « SUTURA DIASPORA », cette offre d'assurance rapatriement prévoit une prise en charge financière et logistique ainsi qu'une assistance juridique pour l'accomplissement des procédures et formalités requises, aussi bien dans le pays de survenance du décès qu'au Sénégal. Elle prévoit également une assistance financière à la famille éplorée.



Le ministère précise enfin que ce partenariat est «ouvert à l'ensemble des prestataires d'assurances de droit sénégalais remplissant les conditions prévues par le cahier des charges ».