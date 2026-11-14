Gouvernement d’Union nationale : Assane Samb juge l’idée difficilement réalisable

La mise en place d’un gouvernement d’Union nationale au Sénégal paraît difficilement envisageable dans le contexte politique actuel, marqué par une cohabitation et des tensions entre les forces politiques. C’est l’avis d’Assane Samb, ancien député et analyste politique, qui s’est exprimé au micro d’iRadio.
Selon lui, exclure le Pastef d’une telle initiative reviendrait à créer une coalition politique anti-Pastef, loin de l’esprit d’un gouvernement d’Union nationale. « Parler de gouvernement d’Union nationale en excluant le Pastef serait simplement une force politique anti-Pastef. Ce ne serait pas un gouvernement d’Union nationale », a-t-il expliqué.
Assane Samb a également estimé qu’une alliance gouvernementale entre le Pastef et la coalition Kiiraay serait difficilement envisageable. « L’idée est alléchante, belle, mais peu réalisable au regard du contexte», a-t-il conclu.
Selon lui, exclure le Pastef d’une telle initiative reviendrait à créer une coalition politique anti-Pastef, loin de l’esprit d’un gouvernement d’Union nationale. « Parler de gouvernement d’Union nationale en excluant le Pastef serait simplement une force politique anti-Pastef. Ce ne serait pas un gouvernement d’Union nationale », a-t-il expliqué.
Assane Samb a également estimé qu’une alliance gouvernementale entre le Pastef et la coalition Kiiraay serait difficilement envisageable. « L’idée est alléchante, belle, mais peu réalisable au regard du contexte», a-t-il conclu.
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