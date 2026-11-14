Cambodge : Diomaye s’entretient avec Ignazio Cassis, Vice-Président de la Confédération suisse

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Phnom Penh, capitale du Cambodge, le vendredi 13 novembre 2026 pour participer au 20e Sommet de la Francophonie. A cette occasion, selon un communiqué, il a reçu en audience ce samedi 14 novembre 2026 Ignazio Cassis, Vice-Président de la Confédération suisse et Chef du Département fédéral des affaires étrangères.



«Les deux personnalités ont ont passé en revue les différents volets de la coopération bilatérale et exprimé leur volonté commune de l'accentuer dans des secteurs où l'expertise suisse rejoint les priorités du Sénégal, la formation technique et professionnelle, dont le modèle suisse est une référence mondiale, la coopération scientifique et médicale, le partenariat économique et les investissements du secteur privé suisse au Sénégal, la gestion de l'eau ainsi que la paix et la sécurité», note la présidence.



Le Chef de l'État a aussi «présenté les réformes engagées pour offrir aux investisseurs un cadre stable, transparent et prévisible, et rappelé l'ambition du Sénégal de former sa jeunesse aux métiers qui porteront son économie».



Pour rappel, l'élection du Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se tiendra le lundi 16 novembre 2026 à huis clos, à l'issue du sommet réunissant les 53 États et gouvernements membres de plein droit.



Quatre candidats sont officiellement en lice pour le mandat 2027-2030 : la Secrétaire générale sortante du Rwanda Louise Mushikiwabo (candidate à un troisième mandat), l'ancienne ministre congolaise de la Culture Juliana Amato Lumumba (République démocratique du Congo), l'ancienne ministre et conseillère présidentielle mauritanienne Coumba Ba (Mauritanie), ainsi que l'ancien Premier ministre roumain et ancien commissaire européen Dacian Cioloș (Roumanie).