Accord Sénégal-Bénin : vers une inclusion financière accélérée grâce au mobile banking mutualisé

Le Sénégal et le Bénin ont signé un accord de collaboration pour accélérer l’inclusion financière digitale grâce au mobile banking mutualisé. Une mission qui permet d’approfondir les aspects pratiques des expériences béninoises et sénégalaises dans la digitalisation des services financiers décentralisés.



Selon Philippe Dahoui, Directeur Général d'Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) du Bénin, le Sénégal est le premier pays de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) à avoir lancé une plateforme de mobile Banking mutualisée dédiée aux SFD en janvier 2024.



« SUNU NAFA », issue d’un partenariat public-privé, et a embarqué sept (07) SFD aux profils différents et représentatifs de l’écosystème des SFD sénégalaises.



« La délégation du Bénin est venue pour échanger avec ces pairs du Sénégal dans le cadre d’un partenariat qui permettra de mieux s’inspirer des expériences, et des innovations de part et d’autre. Je viens au nom du Bénin parce que nous avons un groupe de travail chargé de la promotion de paiements digitaux…. Et lors de nos échanges de réflexion, nous sommes rendus compte que le Sénégal a lancé la mise en production d’une plateforme de paiements digitaux en janvier 2024 », a déclaré Philippe Dahoui, Directeur Général d'Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) du Bénin.



« Le système financier décentralisé qui occupe plus de 80 % de la population active »



M. Dahoui a aussi insisté sur l'importance d'accélérer l'inclusion financière par les paiements digitaux.



« Au cours de nos travaux également, nous avons remarqué que les banques sont suffisamment à l'aise en matière de paiements digitaux, les assurances suivent le pas. Mais là ! Le système financier décentralisé qui occupe plus de 80 % de la population active, ces 80 % n’ont pas les outils nécessaires pour pouvoir implémenter les solutions de paiements digitaux. Voilà pourquoi nous sommes là pour en faire en sorte qu'au niveau du Bénin le gouvernement qui est déterminé à la digitalisation intégrale des paiements, au niveau de tous les acteurs ou à proposer des solutions très rapides à utiliser, à implémenter dans l'écosystème financier du Bénin », a-t-il noté.



Digitalisation des systèmes financiers



Prenant la parole, Sidy Lamine Ndiaye, Directeur Exécutif de l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (APSFD-Sénégal) soutient qu’il s’agit d’inclusion financière qui conduit à l’inclusion économique.



« Ce dont il s’agit ici, c’est ce qu’on appelle l’inclusion financière. C’est à travers l’inclusion financière qu’on peut aller plus facilement à l’inclusion économique. Et aujourd’hui si on regarde les différents acteurs qui concourent à l’inclusion financière, nous avons les banques, les banques classiques. Jusqu’à présent, il n’a pas atteint un niveau élevé. Il y a les émetteurs de monnaie électronique », a-t-il dit, soulignant que la « seule manière pour les systèmes financiers décentralisés d’atteindre le maximum de la population, d’accélérer l’inclusion financière, c’est de digitaliser ».





De son côté, Jean Pascal Mvondo, Responsable Afrique Francophone et Moyen-Orient, BetterThan Cash Alliance (ONU), a souligné que les femmes sont les commerçants qui portent l'activité économique et ce sont aussi les premiers clients des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD).



« Nous avons vu cette plateforme fonctionner. Parce que lorsque nous disons inclusion financière, peut-être que dans les ministères nous comprenons ce que ça veut dire. Et pour les populations rurales, si vous allez à Sandaga et que vous regardez les commerçants qui sont à Sandaga vous leur parlez d’inclusion financière, ça ne les intéresse pas directement. Mais sur 10 commerçants que vous allez rencontrer, 7 sont des femmes. Les femmes sont les commerçants qui portent l'activité économique et ce sont aussi les premiers clients des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) », a-t-il fait savoir.



Pour rappel, en fin mars 2021 et selon la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le Bénin possédait 60 Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), en considérant les réseaux et leurs guichets affiliés comme une seule et même entité, qui opèrent via 551 points de services. Le nombre total de clients atteint 2 633 256, avec des dépôts cumulés estimés à 141 milliards et un volume de crédits en cours s'élevant à 45 milliards.



Le taux de dégradation du portefeuille se situe à 7,4 %. À propos des SFD en difficultés, le superviseur régional a réalisé plus de 40 missions de diagnostic à peu près à cette période, y compris au Benin, et a identifié la faiblesse des Systèmes d’Information et de Gestion (SIG) des SFD comme une des principales causes des difficultés de ces SFD.