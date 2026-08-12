Accord Senelec-Huawei : deux nouvelles centrales solaires de 50 MW seront implantées à Linguère et Koungheul

Le Directeur général de la Senelec et le Directeur pays de Huawei au Sénégal ont signé, mardi 11 août 2026, un protocole d’accord portant sur la réalisation de deux centrales solaires photovoltaïques d’une capacité de 50 MW chacune, avec un système de stockage de 30 MW/90 MWh. Les infrastructures seront implantées à Linguère et à Koungheul.



La signature s’est déroulée dans le cadre de la visite de travail du ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, à Shenzhen, en Chine, sur invitation du groupe Huawei Technologies Co.



Selon une note du ministère de l’Énergie, cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et Huawei dans le domaine de la transition énergétique. Elle vise notamment à favoriser le partage d’expertises et à identifier des solutions innovantes dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque, afin d’accompagner l’ambition du Sénégal d’assurer l’accès universel à l’électricité.



Accompagné d’une délégation ministérielle comprenant notamment le Directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye, le ministre a visité le centre d’exposition « Watt » de Huawei, consacré aux technologies et solutions énergétiques développées par le groupe.



Cette visite a été suivie d’une réunion technique consacrée aux perspectives de coopération entre le Sénégal et Huawei dans le secteur de l’énergie.