Crue du fleuve Sénégal : le niveau de l'eau continue de monter à Podor

Les services d'observation hydrométrique de Podor ont enregistré une nouvelle hausse du niveau du fleuve Sénégal, atteignant 3,43 mètres ce mercredi 12 août 2026 à la station du quai Elhadj Boubou Sall, soit une progression d'un centimètre par rapport à la veille.



Bien que cette montée reste contenue et demeure sous la cote d'alerte fixée à 5 mètres avec un niveau inférieur de 24 centimètres à celui mesuré à la même période l'année dernière, la tendance appelle à la vigilance.



Les autorités recommandent la prudence aux populations riveraines, particulièrement pour la protection des enfants, du bétail et du matériel exposé le long des berges, alors que la surveillance du plan d'eau se poursuit.