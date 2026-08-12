Droits d'auteur : la SODAV et le ministère posent les jalons de la RCP

Réunis au Musée des Civilisations noires, la Commission Copie Privée, la SODAV et les acteurs de la culture se sont concertés sur la mise en œuvre pratique de la Rémunération pour Copie Privée (RCP). Cette étape fait suite à la directive du Conseil des ministres du 21 janvier 2026 actant le lancement effectif du mécanisme.



Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a souligné que ce dispositif constitue un acte de justice pour les créateurs face à la mutation des modes de consommation. Il a appelé la commission à établir des propositions concrètes pour la collecte, la redistribution et l'intégration des usages numériques et du cloud, tout en insistant sur la sensibilisation des publics et des artistes.



Au-delà de la compensation financière des ayants droit, les autorités visent la structuration globale du secteur culturel. Alignée sur l'Agenda national de transformation, la RCP est présentée comme un levier pour financer les industries créatives, renforcer la formation et soutenir l'attractivité économique du pays.