Enseignement supérieur : la Direction des Bourses lance le paiement des réclamations pour l'année 2025-2026

Le Directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, a annoncé le démarrage du paiement des réclamations de bourses pour les mois allant de novembre à juin de l'année universitaire 2025-2026, effectif depuis ce mercredi 12 août 2026.



Cette mesure s'adresse aux étudiants figurant déjà sur les états de paiement des mois concernés, mais n'ayant pas pu percevoir leurs allocations en raison de soucis d'identification, d'erreurs sur leur numéro de téléphone ou de codes expirés.



Pour effectuer les vérifications nécessaires et recevoir leurs règlements, les allocataires sont invités à s'adresser aux structures partenaires SESAPAY et ECOBANK, ou à se rendre directement auprès de la Direction des Bourses.