Risques climatiques : L'ANACIM mise sur des prévisions axées sur les impacts agricoles

Le Directeur de la météo à l'ANACIM, Oumar Konté, a appelé à une co-construction et à une synergie des actions entre experts lors de l'ouverture d'un atelier de deux jours, organisé les 12 et 13 août 2026. Cette rencontre vise à croiser les données disponibles pour élaborer des cartes de vulnérabilité et concevoir des prévisions météorologiques axées sur les impacts agricoles.



L'Agence nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie entend ainsi mieux anticiper les répercussions des aléas climatiques tels que les vagues de chaleur et les pauses pluviométriques sur la sécurité alimentaire. L'objectif final est de fournir aux décideurs des outils d'orientation fiables pour faire face aux phénomènes extrêmes.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet 2 du Programme Multinational de Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS), lié à l'ANACIM par une convention de partenariat.